Активистке из Витебска Яне Пинчук предъявлено обвинение, назначен ряд экспертиз

Расследование уголовного дела поручено Витебскому городскому отделу Следственного комитета.
Следователи предъявили Яне Пинчук обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: клевета (ст. 188 Уголовного кодекса), незаконные действия с персональными данными (ч. 2 ст. 203-1), разжигание социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 2 ст. 361-1), призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361). Ей грозит до 19 лет лишения свободы.
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