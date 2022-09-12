Активистке из Витебска Яне Пинчук предъявлено обвинение, назначен ряд экспертиз

Витебск
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Витебская активистка Яна Пинчук 10 дней назад была экстрадирована в Беларусь. Теперь девушка содержится в Витебском областном следственном изоляторе № 2. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. По предварительным данным, Яна участвует во всех следственных действиях, назначено несколько экспертиз.

Расследование уголовного дела поручено Витебскому городскому отделу Следственного комитета.

Следователи предъявили Яне Пинчук обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: клевета (ст. 188 Уголовного кодекса), незаконные действия с персональными данными (ч. 2 ст. 203-1), разжигание социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 2 ст. 361-1), призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361). Ей грозит до 19 лет лишения свободы.

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Витебск Витебск 97 экстремизм Яна Пинчук
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