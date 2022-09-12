Активистке из Витебска Яне Пинчук предъявлено обвинение, назначен ряд экспертиз

Витебская активистка Яна Пинчук 10 дней назад была экстрадирована в Беларусь. Теперь девушка содержится в Витебском областном следственном изоляторе № 2. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. По предварительным данным, Яна участвует во всех следственных действиях, назначено несколько экспертиз.