Россия одобрила экстрадицию Яны Пинчук в Беларусь, где ей грозит 20 лет заключения

Политика
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Российские власти одобрили экстрадицию задержанной в Санкт-Петербурге гражданки  Беларуси Яны Пинчук в Беларусь, где она обвиняется по пяти статьям УК в ведении признанного экстремистским телеграм-чата «Витебск 97%».

«Она приговорена к экстрадиции в Беларусь. Пока она еще находится в питерском СИЗО-5. Юристы будут обжаловать это решение, но дата суда пока не назначена», — сообщил муж Яны Никита Сафронов.

Яна находится в следственном изоляторе с ноября 2021 года, когда МВД Беларуси направило российским силовикам документы об экстрадиции. После ее ареста Яна Пинчук попросила статус беженца. В Беларуси ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В Петербурге арестовали администратора белорусского Telegram-канала. В Беларуси ее обвиняют в экстремизме и разжигании вражды

Витебск 97 экстремизм Яна Пинчук
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