В Петербурге арестовали администратора белорусского Telegram-канала. В Беларуси ее обвиняют в экстремизме и разжигании вражды

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу 24-летнюю жительницу Беларуси Яну Пинчук. До 10 декабря она будет находиться в СИЗО № 5, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Беларуси против нее завели уголовное дело о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). По версии Следственного комитета Беларуси, она была администратором Telegram-канала «Витебск 97%», в котором публиковала сообщения с негативной оценкой представителей правоохранительных органов, а также «иных групп лиц, объединенных по иным социальным признакам».

Вопрос об экстрадиции Пинчук на родину решит суд. Дата заседания еще не назначена.