Telegram-каналы «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA» признаны экстремистским формированием

МВД Беларуси внесло в список «экстремистских формирований» телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и сатирический канал Luxta. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством телеграм-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности», – говорится в сообщении.

Наказание по статье об экстремизме предусматривает до 7 лет лишения свободы.