Telegram-каналы «NEXTA», «NEXTA-Live» и «LUXTA» признаны экстремистским формированием

Власть
Опубликовано

МВД Беларуси внесло в список «экстремистских формирований» телеграм-каналы Nexta Live, Nexta и сатирический канал Luxta. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством телеграм-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете его деятельности», – говорится в сообщении.

Наказание по статье об экстремизме предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Белорусский Telegram-канал Nexta-Live сменил название после признания его экстремистским

Основатель каналов NEXTA объявлен в розыск в России. На него завели уголовное дело

«LUXTA» «NEXTA-Live» NEXTA беларусь экстремистские формирования
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by