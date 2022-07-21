Активистку из Витебска Яну Пинчук депортируют в Беларусь. Ей грозит до 20 лет лишения свободы

Апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга принял 21 июля окончательное решение о депортации гражданки Беларуси Яна Пинчук в Минск, которой на родине грозит крупный срок за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов «Витебск 97%», «Орша 97%» и «Новополоцк и Полоцк 97%».

Адвокаты беларуски попытались обжаловать данное решение, а также написали жалобу в СПЧ ООН, который просил российскую сторону вернуть Пинчук на родину для привлечения к уголовной ответственности.

В отношении 25-летней Яны Пинчук возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.130 — разжигание социальной вражды и розни, совершенные группой лиц, ст.188 — клевета, ч.3 ст.203-1— незаконные действия в отношении персональных данных другого лица, ч.3 ст.361 — призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, ч.1 и ч.2 ст.361-1 — создание экстремистского формирования и руководство им. По этим статьям ей грозит до 20 лет лишения свободы.