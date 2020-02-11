Схема ввоза одного полуприцепа под видом другого раскрыта витебскими таможенниками

Витебскими таможенниками раскрыта схема незаконного ввоза полуприцепа с приданием ему вида иного транспортного средства.

Транспортное средство «MAN» с полуприцепом «SCHMITZ» следовало с товаром «лесоматериалы распиленные» через автодорожный пункт пропуска «Урбаны» на выезд с территории ЕАЭС.

В ходе осмотра транспортного средства у сотрудников таможни вызвали подозрения конструктивные особенности полуприцепа. Дополнительно была проведена проверка транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Опасения должностных лиц подтвердились: полученная сканограмма не совпадала с имеющимися у таможни данными. В результате дополнительной проверки правоохранителями таможни обнаружено, что полуприцеп марки «SCHMITZ» был видоизменен с целью придания ему вида иностранного транспортного средства марки «KRONE SDP 27». Идентификационный VIN-номер отсутствовал, при этом выявленный подлог представители российской фирмы-перевозчика пояснить затруднились.

Полуприцеп стоимостью 11 тыс. рублей изъят, таможней начат административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере пятисот базовых величин с конфискацией транспортных средств или без конфискации по решению суда.