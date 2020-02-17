Лукашенко требует усилить защиту границы в связи с возрастанием военной активностью по ту сторону границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост военной активности со стороны сопредельного государства.

«Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере», — сказал он, передает пресс-служба президента.

В связи с последними событиями Президент утвердил решение об охране государственной границы в 2020 году. Его будут исполнять органы пограничной службы. Документ был подписан сегодня.

Александр Лукашенко спросил у председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо, что еще нужно сделать для защиты границы и более эффективной работы погранвойск.

Александр Лукашенко подчеркнул важность надежной охраны границ на фоне сохраняющихся и нарастающих угроз.

В контексте экономики речь идет о договоренности с Россией о поставке нефти, а не о самовольном отборе ее из нефтепровода.

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — сказал он.

Александр Лукашенко в пятницу, посещая Светлогорск, сообщил, что предупредил российское руководство о возможном отборе нефти из нефтепровода «Дружба» в случае невыполнения Россией договоренностей о поставках нефти.

Александр Лукашенко также назвал и более привычные угрозы границам в виде роста потока незаконных мигрантов, контрабанды наркотиков. В прошлом году был увеличен штат пограничной службы, созданы новые заставы и маневренные группы.

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