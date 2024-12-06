Беларусь налаживает военное сотрудничество с Революционными Вооруженными Силами Кубы

В рамках визита делегации во главе с командующим ВВС и войсками ПВО генерал-майором Андреем Лукьяновичем на Кубу состоялась рабочая встреча с Министром Революционных Вооруженных Сил генералом армейского корпуса Альваро Лопесом Мьерой и начальником Генерального штаба — первым заместителем Министра Революционных Вооруженных Сил генералом армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны.

«Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, прежде всего в области ВВС и ПВО, а также отметили схожесть позиций Беларуси и Кубы по ключевым проблемам международной безопасности», — сообщили в Минобороны.

«Белорусская военная делегация посетила бригаду ПВО, а также один из пунктов управления Революционными Вооруженными Силами», — говорится в сообщении Минобороны.

Обсуждение вопросов развития ВВС и ПВО указывает на намерение Беларуси изучить кубинский опыт в этих областях. Куба имеет опыт участия в международных конфликтах, особенно в Африке, где кубинские войска принимали участие в вооруженных конфликтах. Этот опыт может быть полезен для Беларуси в контексте подготовки и ведения боевых действий в тропических и субтропических регионах, а также в вопросах организации партизанской войны и народной обороны.

Беларусь, как страна, находящаяся в сложных отношениях с Западом. Куба имеет долгую историю противостояния с США. Это символическое укрепление отношений с государством, которое также находится под санкциями. Визит скорее имеет символическое и дипломатическое значение, чем практическую военную ценность.