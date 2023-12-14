Более 6 лет на государственном авиазаводе в Барановичах должностные лица брали взятки

Армия
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Недавно завершилось предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении восьми должностных лиц и одного работника «558 Авиационного ремонтного завода» в получении взяток и незаконного вознаграждения, об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Анатолий Васильев.

Представитель СК признался, что коррупция на государственном авиаремонтном заводе процветала на протяжении 6 лет, в период с августа 2016 года по февраль 2022 года. За это время группа “крепких хозяйственников” получила взятки в размере более 670 тысяч рублей от неких “иностранных компаний“.

Расследование уголовного дела представляло значительную сложность и трудоемкость ввиду того, что все установленные эпизоды преступной деятельности обвиняемых совершены ими на протяжении длительного периода времени. “Благодаря качественно организованным и проведенным обыскам и выемкам, обнаружены и изъяты предметы и часть денежных средств, переданных в качестве взяток”, – похвастался борец с коррупцией на сайте Следственного комитета

Анализ переписки обвиняемых и других сведений, содержавшихся на значительном количестве электронных носителей информации, анализ телефонных соединений, материалов оперативно-розыскных мероприятий, а также документации завода, связанной с закупками авиационно-технического имущества, позволили установить многочисленные эпизоды получения взяток и добыть неопровержимые объективные доказательства виновности обвиняемых в совершении инкриминируемых им деяний.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 2,7 млн рублей. В добровольном порядке обвиняемыми уплачен доход, полученный преступным путем, в размере более 150 тысяч рублей.

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