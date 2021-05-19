Под Барановичами разбился военный самолет, есть погибшие — видео

Под Барановичами в частном секторе Восточного микрорайона разбился военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Во время выполнения учебно-тренировочного полета экипаж заметил техническую неисправность. Летчики начали уводить самолет от населенного пункта, затем катапультировались. К сожалению, оба пилота погибли.

Полет выполняли майор Андрей Владимирович Ничипорчик и лейтенант Никита Борисович Куканенко.

Семьям погибших будет оказана помощь.