Лунинецкий государственный аграрный колледж стал местом показательного судилища мужчины, не явившегося в военкомат по повестке

В справедливость судов сегодня верится с большим трудом. А уж открытое судебное заседание, куда могут придти зрители, вообще явление уникальное для современной Беларуси. Обычно суды проходят без свидетелей. Но Лунинце все по-другому. Там, как оказалось, “кипит” судебная “общественная жизнь”.

Прокуратура Лунинецкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, которому инкриминировано уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.

Уголовное дело рассматривалось в выездном судебном заседании в актовом зале УО «Лунинецкий государственный аграрный колледж», куда были согнаны призывники.

Установлено, что обвиняемый 26 мая 2023 года в помещении военного комиссариата под личную роспись получил повестку с требованием явиться к 5 часам 50 минутам 31 мая 2023 года для отправки к месту срочной военной службы. Однако к указанному сроку он в военный комиссариат не прибыл.

“В ходе судебного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном”, – радостно сообщают государственные источники.

Сообщается, что мужчина, не пришедший по повестке, не осознавал противоправность своих действий.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств (повестка с подписью мужчины) суд Лунинецкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.435 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин (11,1 тыс. рублей).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В завершении действа прокурорский работник выступил перед согнанными в зал учащимися, которых запугал ответственностью за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу.