В Витебской области пограничники задержали китайца-нелегала

В Верхнедвинском районе Витебской области белорусские пограничники задержали гражданина Китая, который пытался нелегально попасть в ЕС.

Инцидент произошел 3 января на участке Полоцкого погранотряда.

Гражданин Китая 1983 года рождения намеревался попасть в Евросоюз. При себе он имел личные вещи, мобильный телефон, валюту. В настоящее время с нарушителем проводится разбирательство. Мужчине грозит привлечение к ответственности за покушение на нарушение Государственной границы Республики Беларусь, нарушение пограничного режима и депортация из нашей страны.

В Полоцком пограничном отряде отметили, что попытка незаконного пересечения Государственной границы чревата административной ответственностью в виде предупреждения с депортацией либо штрафом в размере до 100 базовых величин с депортацией или без таковой. При повторном нарушении в течение года грозит уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

В минувшем году представители Полоцкого пограничного отряда задержали 24 нарушителя Государственной границы.