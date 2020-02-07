103-я Витебская бригада ВДВ была приведена в высшую степень боевой готовности

5 февраля распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности получили подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом сообщает Белта.

«После выполнения подготовительных мероприятий подразделения совершили марш в назначенный район, в котором в течение нескольких суток им предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из различных видов оружия днем и ночью», — рассказали в Минобороны.

Внезапная проверка боевой готовности белорусской армии началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войска отрабатывают учебно-боевые задачи днем и ночью. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.

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