103-я отдельная воздушно-десантная бригада стала Витебской официально

103-я отдельная воздушно-десантная бригада официально стала Витебской. Соответствующее решение было принято Минобороны.
В министерстве отметили, что у ветеранов ВДВ и сил спецопераций, а также у населения Беларуси 103-я бригада давно ассоциируется как Витебская. А наличие почетного наименования пункта дислокации у соединения и воинской части накладывает дополнительную ответственность на военнослужащих, мотивируя к исполнению воинского долга.
В связи с этим в год 75-летия Победы и 90-летия воздушно-десантных войск было решено наименование бригады официально включить место дислокации. Это идею поддержали и городские власти Витебска.
Отныне полное наименование этой части звучит как 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени бригада имени 60-летия СССР, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.