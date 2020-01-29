103-я отдельная воздушно-десантная бригада стала Витебской официально

103-я отдельная воздушно-десантная бригада официально стала Витебской. Соответствующее решение было принято Минобороны.

В министерстве отметили, что у ветеранов ВДВ и сил спецопераций, а также у населения Беларуси 103-я бригада давно ассоциируется как Витебская. А наличие почетного наименования пункта дислокации у соединения и воинской части накладывает дополнительную ответственность на военнослужащих, мотивируя к исполнению воинского долга.