итебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие

28 декабря в Витебске прошли торжества, посвященные 75-й годовщине со дня образования 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Фото Александра Хитрова, БелТА
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28 декабря в Витебске прошли торжества, посвященные 75-й годовщине со дня образования 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
Фото Александра Хитрова, БелТА