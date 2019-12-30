итебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие

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Витебск, История

28 декабря в Витебске прошли торжества, посвященные 75-й годовщине со дня образования 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

103 бригада Витебск

Фото Александра Хитрова, БелТА

Фото Александра Хитрова, БелТА


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