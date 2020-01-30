Специальность «Таможенное дело» открыли в Полоцком государственном университете

Начать подготовку специалистов на базе юридического факультета ПГУ выступила Витебская таможня.

Министерство образования уже утвердило цифры набора. В 2020 году на специальность «Таможенное дело» будет принято 30 человек, в том числе 10 бюджетников. Отдельный конкурс предполагается для абитуриентов целевого набора (4 человека) с последующим трудоустройством на Витебскую таможню.

Как писал ранее «Витебский курьер», в Верхнедвинске существует таможенный класс.

Что такое таможенный класс и как в нем учатся в Верхнедвинской гимназии

На базе юридического факультета Полоцкого государственного университета прошел совместный форум студентов, таможенников и старшеклассников