Всех губернаторов Беларуси призвали в армию. На полигоне ВДВ под Витебском прошли необычные военные учения

19 февраля Министерство обороны Беларуси организовало военные учения с губернаторами всех областей и их заместителями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные сборы губернаторов проводятся на полигоне Лосвидо под Витебском.

Напомним, что данный полигон является базовым для 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады и расположен поблизости от границы с Российской Федерацией.

«Витебский Курьер» писал о том, что 103-я Витебская бригада ВДВ две недели назад была приведена в высшую степень боевой готовности. А неделей ранее статус бригады был повышен. Так, приказом министра обороны воинской части официально было присвоено наименование «Витебская». Полное наименование этой части звучит как 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Кутузова II степени бригада имени 60-летия СССР. Это одна из самых прославленных и боеспособных частей на просторах бывшего союза.

Картину происходящего на восточной границе Беларуси дополнили высказывания Президента Александра Лукашенко на счет «возрастания военной активности по ту сторону границы». Всего два дня назад белорусский лидер потребовал усилить защиту границы в связи с возрастанием угроз. Президент утвердил решение об охране государственной границы в 2020 году.

Как сообщили в Минобороны, сбор всех губернаторов был организован в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2019-20 учебном году. Целью сбора является «повышение уровня индивидуальной подготовки руководящего состава» областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома по вопросам военной безопасности и обороны страны.