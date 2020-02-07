103 Витебская бригада ВДВ проходит боевую подготовку на полигоне Лосвидо

Продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь. «Витебский Курьер» писал о том, что 103-я Витебская отдельная воздушно-десантная бригада была приведена в высшую степень боевой готовности.

В настоящее время на полигоне Лосвидо с военнослужащими подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады продолжается проведение контрольных занятий по вождению боевых машин и по огневой подготовке, сообщает сайт Минобороны.

Авиация ВВС и войск ПВО, завершив выполнение поставленных задач, перебазировалась на свои аэродромы. Подразделения зенитных ракетных войск и механизированных бригад также возвращаются в пункты постоянной дислокации.

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