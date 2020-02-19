«Славянский базар в Витебске-2020» — полная программа и афиша фестиваля

Редакция
Анонсы, Культура

Опубликована полная программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020».

Продажа билетов на «Славянский базар в Витебске-2020» начнется с 21 февраля.

ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР

 14 ИЮЛЯ, вторник 

22.00 «УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ: РОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

«ЧИЖ & Co», Александр ИВАНОВ и группа «РОНДО», группы «НОГУ СВЕЛО», «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА», «КРАМБАМБУЛЯ»
1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,

5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей,

7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей. 

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

15 ИЮЛЯ, среда

22.00 Филипп КИРКОРОВ

Шоу #ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 6+
1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей. 

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

16 ИЮЛЯ, четверг 

20.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

XXIX Международного фестиваля искусств

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+

Филипп КИРКОРОВ, Игорь БУТМАН, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Максим АВЕРИН, Елена ВАЕНГА, Александр БУЙНОВ, Олег МИТЯЕВ, ВИТАС и Сергей ПОЛУНИН, Михаил НОЖКИН, Инна Маликова и ВИА «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ», Анна СЕМЕНОВИЧ, Родион ГАЗМАНОВ, Митя ФОМИН, Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, «GRAND MELODY ORCHESTRA», ВИА «ЗЕМЛЯНЕ», группа «VASILIEV GROOVE», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ», мужской хор Спасо-Преображенского собора Валаамской обители (Россия),

Инна АФАНАСЬЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, ГЕРМАН, Елена СПИРИДОВИЧ, Алексей ГРОСС, Илья СИЛЬЧУКОВ, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», группы «LITESOUND», «МALINOVKA.BY SPAMASH», ансамбль «ЗОРЬКА», балет «M.Y.D.C.», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», мужской хор «ВСЕХСВЯТСКИЙ» прихода Всех Святых в Минске (Беларусь),

Николай ГНАТЮК, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Арина ДОМСКИ, Влад СЫТНИК, Оксана АНТОНЮК, группа «АВИАТОР» (Украина),

Адильхан МАКИН (Казахстан), HOVIG (Кипр), Интарс БУСУЛИС (Латвия), кроссовер-группа «BRIO SONORES» (Молдова), Ладислав БУБНАР (Словакия), другие.
1, 4 сектор – 80.00*, 160.00, 180.00 рублей,

2, 3 сектор – 200.00, 220.00 рублей,

5, 10 сектор – 50.00, 90.00, 160.00 рублей, 6, 9 сектор – 100.00, 130.00 рублей,

7 сектор – 150.00 рублей, 8 сектор – 60.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

17 ИЮЛЯ, пятница 

22.00 Союзное государство приглашает… 6+
1, 4 сектор – 25.00*, 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей,

7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей. 

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

В ночь с 17 на 18 июля 

01.30 «ЗОЛОТОЙ ХИТ» 16+

Алексей ГЛЫЗИН, ВИТАС, Андрей ДЕРЖАВИН и группа «СТАЛКЕР», ШУРА, Кай МЕТОВ, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, Эдуард ХИЛЬ-младший, Сергей ВАСЮТА и группа «СЛАДКИЙ СОН», Игорь КОРНИЛОВ, группы «ЗЕМЛЯНЕ», «ВИРУС», «КРАСКИ» (Оксана КОВАЛЕВСКАЯ), «140 УДАРОВ В МИНУТУ»,  шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия), Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Эдуард ХАНОК, Ольга ПЛОТНИКОВА, Андрей УСАНОВ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Беруте ПЕТРИКИТЕ (Литва), Николай ГНАТЮК (Украина) и другие.
1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей. 

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

18 ИЮЛЯ, суббота 

20.00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

«ВИТЕБСК–2020». День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ». 6+

Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении оркестра

Второе отделение: Дмитрий МАЛИКОВ
1, 4 сектор15.00*, 30.00, 35.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 15.00, 30.00 рублей, 6, 9 сектор – 30.00 рублей,
7 сектор – 30.00 рублей, 8 сектор – 20.00 рублей. 

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

В ночь с 18 на 19 июля 

01.30 «ЗВЁЗДЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ» 16+
1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей. 

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

19 ИЮЛЯ, воскресенье 

20.00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

«ВИТЕБСК–2020». День второй: «МИРОВОЙ ХИТ» 6+

Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1».

Второе отделение: Томас АНДЕРС
1, 4 сектор 20.00*, 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
7 сектор – 35.00 рублей, 8 сектор – 20.00 рублей. 

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

В ночь с 19 на 20 июля 

01.30 «В РИТМАХ ЛЕТА» 16+
1, 4 сектор – 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей,

7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

20 ИЮЛЯ, понедельник 

18.00 Валерий МЕЛАДЗЕ 6+

Специальные гости – Альбина ДЖАНАБАЕВА, группы «ВИА Гра», «МBAND».
1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,

5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей,

7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

XXIX Международного фестиваля искусств

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+

ЛОЛИТА, Валерий МЕЛАДЗЕ и Альбина ДЖАНАБАЕВА, Олег ГАЗМАНОВ, Дмитрий МАЛИКОВ, Мариам МЕРАБОВА, BAHH TEE, группы «ВИА Гра», «MBAND», «МОЯ МИШЕЛЬ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия),

Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ, Алексей ХЛЕСТОВ, Саша НЕМО и Александр ВОРОНИЩЕ, Денис ДУДИНСКИЙ, Катерина РАЕЦКАЯ, Андрей МАКАЁНОК, проект «VAL» (Беларусь),

Тина КАРОЛЬ (Украина),

Томас АНДЕРС (Германия), Вахтанг КИКАБИДЗЕ, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии «АРСИАНИ» (Грузия), Alekss SILVERS (Латвия), другие. 
1, 4 сектор55.00*, 80.00, 95.00 рублей, 2, 3 сектор – 110.00, 125.00 рублей,

5, 10 сектор – 45.00, 70.00, 85.00 рублей, 6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей,

7 сектор – 85.00 рублей, 8 сектор – 50.00 рублей.

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

21 ИЮЛЯ, вторник 

18.00 КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза КВН 12+

«СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ», «БОРЦЫ. СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ», «НАТЕ», «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ», «ДОКТОР ХАУСС»

с участием команды «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ»
1, 4 сектор 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
7 сектор – 35.00 рублей, 8 сектор – 20.00 рублей.
22.00 Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ» 12+
1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.

 

            * стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости 

Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» – Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий фестиваля.

 

Официальный сайт www.fest-sbv.by

ИНФОлиния + 375 (212) 67-22-92

Билетные операторы: www.ticketpro.by и www.kvitki.by

 

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