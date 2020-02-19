«Славянский базар в Витебске-2020» — полная программа и афиша фестиваля

Опубликована полная программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020».

Продажа билетов на «Славянский базар в Витебске-2020» начнется с 21 февраля.

ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР

14 ИЮЛЯ, вторник

22.00 «УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ: РОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» «ЧИЖ & Co», Александр ИВАНОВ и группа «РОНДО», группы «НОГУ СВЕЛО», «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА», «КРАМБАМБУЛЯ» 1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей, 5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей, 7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

15 ИЮЛЯ, среда

22.00 Филипп КИРКОРОВ Шоу #ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 6+ 1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей, 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей, 7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

16 ИЮЛЯ, четверг

20.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XXIX Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+ Филипп КИРКОРОВ, Игорь БУТМАН, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Максим АВЕРИН, Елена ВАЕНГА, Александр БУЙНОВ, Олег МИТЯЕВ, ВИТАС и Сергей ПОЛУНИН, Михаил НОЖКИН, Инна Маликова и ВИА «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ», Анна СЕМЕНОВИЧ, Родион ГАЗМАНОВ, Митя ФОМИН, Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, «GRAND MELODY ORCHESTRA», ВИА «ЗЕМЛЯНЕ», группа «VASILIEV GROOVE», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ», мужской хор Спасо-Преображенского собора Валаамской обители (Россия), Инна АФАНАСЬЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, ГЕРМАН, Елена СПИРИДОВИЧ, Алексей ГРОСС, Илья СИЛЬЧУКОВ, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», группы «LITESOUND», «МALINOVKA.BY SPAMASH», ансамбль «ЗОРЬКА», балет «M.Y.D.C.», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», мужской хор «ВСЕХСВЯТСКИЙ» прихода Всех Святых в Минске (Беларусь), Николай ГНАТЮК, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Арина ДОМСКИ, Влад СЫТНИК, Оксана АНТОНЮК, группа «АВИАТОР» (Украина), Адильхан МАКИН (Казахстан), HOVIG (Кипр), Интарс БУСУЛИС (Латвия), кроссовер-группа «BRIO SONORES» (Молдова), Ладислав БУБНАР (Словакия), другие. 1, 4 сектор – 80.00*, 160.00, 180.00 рублей, 2, 3 сектор – 200.00, 220.00 рублей, 5, 10 сектор – 50.00, 90.00, 160.00 рублей, 6, 9 сектор – 100.00, 130.00 рублей, 7 сектор – 150.00 рублей, 8 сектор – 60.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

17 ИЮЛЯ, пятница

22.00 Союзное государство приглашает… 6+ 1, 4 сектор – 25.00*, 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей, 5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей, 7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

В ночь с 17 на 18 июля

01.30 «ЗОЛОТОЙ ХИТ» 16+ Алексей ГЛЫЗИН, ВИТАС, Андрей ДЕРЖАВИН и группа «СТАЛКЕР», ШУРА, Кай МЕТОВ, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, Эдуард ХИЛЬ-младший, Сергей ВАСЮТА и группа «СЛАДКИЙ СОН», Игорь КОРНИЛОВ, группы «ЗЕМЛЯНЕ», «ВИРУС», «КРАСКИ» (Оксана КОВАЛЕВСКАЯ), «140 УДАРОВ В МИНУТУ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия), Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Эдуард ХАНОК, Ольга ПЛОТНИКОВА, Андрей УСАНОВ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Беруте ПЕТРИКИТЕ (Литва), Николай ГНАТЮК (Украина) и другие. 1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей, 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей, 7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

18 ИЮЛЯ, суббота

20.00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ». 6+ Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении оркестра Второе отделение: Дмитрий МАЛИКОВ 1, 4 сектор – 15.00*, 30.00, 35.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей, 5, 10 сектор – 15.00, 30.00 рублей, 6, 9 сектор – 30.00 рублей,

7 сектор – 30.00 рублей, 8 сектор – 20.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

В ночь с 18 на 19 июля

01.30 «ЗВЁЗДЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ» 16+ 1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей, 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей, 7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

19 ИЮЛЯ, воскресенье

20.00 XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2020». День второй: «МИРОВОЙ ХИТ» 6+ Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1». Второе отделение: Томас АНДЕРС 1, 4 сектор – 20.00*, 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей, 5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,

7 сектор – 35.00 рублей, 8 сектор – 20.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

В ночь с 19 на 20 июля

01.30 «В РИТМАХ ЛЕТА» 16+ 1, 4 сектор – 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей, 5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей, 7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

Программа «Славянский базар в Витебске-2020»

20 ИЮЛЯ, понедельник

18.00 Валерий МЕЛАДЗЕ 6+ Специальные гости – Альбина ДЖАНАБАЕВА, группы «ВИА Гра», «МBAND». 1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей, 5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей, 7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей. 22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XXIX Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+ ЛОЛИТА, Валерий МЕЛАДЗЕ и Альбина ДЖАНАБАЕВА, Олег ГАЗМАНОВ, Дмитрий МАЛИКОВ, Мариам МЕРАБОВА, BAHH TEE, группы «ВИА Гра», «MBAND», «МОЯ МИШЕЛЬ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия), Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ, Алексей ХЛЕСТОВ, Саша НЕМО и Александр ВОРОНИЩЕ, Денис ДУДИНСКИЙ, Катерина РАЕЦКАЯ, Андрей МАКАЁНОК, проект «VAL» (Беларусь), Тина КАРОЛЬ (Украина), Томас АНДЕРС (Германия), Вахтанг КИКАБИДЗЕ, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии «АРСИАНИ» (Грузия), Alekss SILVERS (Латвия), другие. 1, 4 сектор – 55.00*, 80.00, 95.00 рублей, 2, 3 сектор – 110.00, 125.00 рублей, 5, 10 сектор – 45.00, 70.00, 85.00 рублей, 6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей, 7 сектор – 85.00 рублей, 8 сектор – 50.00 рублей.

Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»

21 ИЮЛЯ, вторник

18.00 КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза КВН 12+ «СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ», «БОРЦЫ. СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ», «НАТЕ», «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ», «ДОКТОР ХАУСС» с участием команды «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ» 1, 4 сектор – 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей, 5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,

7 сектор – 35.00 рублей, 8 сектор – 20.00 рублей. 22.00 Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ» 12+ 1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей, 5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей, 7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.

* стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости

Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» – Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий фестиваля.

Официальный сайт www.fest-sbv.by

ИНФОлиния + 375 (212) 67-22-92

Билетные операторы: www.ticketpro.by и www.kvitki.by

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