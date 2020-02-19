«Славянский базар в Витебске-2020» — полная программа и афиша фестиваля

Опубликована полная программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020».
Продажа билетов на «Славянский базар в Витебске-2020» начнется с 21 февраля.
ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР
14 ИЮЛЯ, вторник
|22.00
|«УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ: РОК НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
«ЧИЖ & Co», Александр ИВАНОВ и группа «РОНДО», группы «НОГУ СВЕЛО», «ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА», «КРАМБАМБУЛЯ»
|1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей,
7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.
Программа «Славянский базар в Витебске-2020»
15 ИЮЛЯ, среда
|22.00
|Филипп КИРКОРОВ
Шоу #ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ 6+
|1, 4 сектор – 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»
16 ИЮЛЯ, четверг
|20.30
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
XXIX Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Филипп КИРКОРОВ, Игорь БУТМАН, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Максим АВЕРИН, Елена ВАЕНГА, Александр БУЙНОВ, Олег МИТЯЕВ, ВИТАС и Сергей ПОЛУНИН, Михаил НОЖКИН, Инна Маликова и ВИА «НОВЫЕ САМОЦВЕТЫ», Анна СЕМЕНОВИЧ, Родион ГАЗМАНОВ, Митя ФОМИН, Дмитрий ГУБЕРНИЕВ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, «GRAND MELODY ORCHESTRA», ВИА «ЗЕМЛЯНЕ», группа «VASILIEV GROOVE», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ», мужской хор Спасо-Преображенского собора Валаамской обители (Россия),
Инна АФАНАСЬЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, ГЕРМАН, Елена СПИРИДОВИЧ, Алексей ГРОСС, Илья СИЛЬЧУКОВ, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», группы «LITESOUND», «МALINOVKA.BY SPAMASH», ансамбль «ЗОРЬКА», балет «M.Y.D.C.», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», мужской хор «ВСЕХСВЯТСКИЙ» прихода Всех Святых в Минске (Беларусь),
Николай ГНАТЮК, Наталья МОГИЛЕВСКАЯ, Арина ДОМСКИ, Влад СЫТНИК, Оксана АНТОНЮК, группа «АВИАТОР» (Украина),
Адильхан МАКИН (Казахстан), HOVIG (Кипр), Интарс БУСУЛИС (Латвия), кроссовер-группа «BRIO SONORES» (Молдова), Ладислав БУБНАР (Словакия), другие.
|1, 4 сектор – 80.00*, 160.00, 180.00 рублей,
2, 3 сектор – 200.00, 220.00 рублей,
5, 10 сектор – 50.00, 90.00, 160.00 рублей, 6, 9 сектор – 100.00, 130.00 рублей,
7 сектор – 150.00 рублей, 8 сектор – 60.00 рублей.
Программа «Славянский базар в Витебске-2020»
17 ИЮЛЯ, пятница
|22.00
|Союзное государство приглашает… 6+
|1, 4 сектор – 25.00*, 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей,
7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»
В ночь с 17 на 18 июля
|01.30
|«ЗОЛОТОЙ ХИТ» 16+
Алексей ГЛЫЗИН, ВИТАС, Андрей ДЕРЖАВИН и группа «СТАЛКЕР», ШУРА, Кай МЕТОВ, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Ярослав СУМИШЕВСКИЙ, Эдуард ХИЛЬ-младший, Сергей ВАСЮТА и группа «СЛАДКИЙ СОН», Игорь КОРНИЛОВ, группы «ЗЕМЛЯНЕ», «ВИРУС», «КРАСКИ» (Оксана КОВАЛЕВСКАЯ), «140 УДАРОВ В МИНУТУ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия), Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Эдуард ХАНОК, Ольга ПЛОТНИКОВА, Андрей УСАНОВ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Беруте ПЕТРИКИТЕ (Литва), Николай ГНАТЮК (Украина) и другие.
|1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
Программа «Славянский базар в Витебске-2020»
18 ИЮЛЯ, суббота
|20.00
|XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«ВИТЕБСК–2020». День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ». 6+
Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении оркестра
Второе отделение: Дмитрий МАЛИКОВ
|1, 4 сектор – 15.00*, 30.00, 35.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,
5, 10 сектор – 15.00, 30.00 рублей, 6, 9 сектор – 30.00 рублей,
Программа «Славянский базар в Витебске-2020»
В ночь с 18 на 19 июля
|01.30
|«ЗВЁЗДЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ» 16+
|1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»
19 ИЮЛЯ, воскресенье
|20.00
|XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«ВИТЕБСК–2020». День второй: «МИРОВОЙ ХИТ» 6+
Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1».
Второе отделение: Томас АНДЕРС
|1, 4 сектор – 20.00*, 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,
5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
Программа «Славянский базар в Витебске-2020»
В ночь с 19 на 20 июля
|01.30
|«В РИТМАХ ЛЕТА» 16+
|1, 4 сектор – 45.00, 55.00 рублей, 2, 3 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
5, 10 сектор – 25.00, 40.00, 50.00 рублей, 6, 9 сектор – 40.00 рублей,
7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.
Программа «Славянский базар в Витебске-2020»
20 ИЮЛЯ, понедельник
|18.00
|Валерий МЕЛАДЗЕ 6+
Специальные гости – Альбина ДЖАНАБАЕВА, группы «ВИА Гра», «МBAND».
|1, 4 сектор – 55.00, 65.00 рублей, 2, 3 сектор – 70.00, 75.00 рублей,
5, 10 сектор – 30.00, 45.00, 60.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00 рублей,
7 сектор – 60.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.
|22.00
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
XXIX Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
ЛОЛИТА, Валерий МЕЛАДЗЕ и Альбина ДЖАНАБАЕВА, Олег ГАЗМАНОВ, Дмитрий МАЛИКОВ, Мариам МЕРАБОВА, BAHH TEE, группы «ВИА Гра», «MBAND», «МОЯ МИШЕЛЬ», шоу-балет Сергея МАНДРИКА «STREET JAZZ» (Россия),
Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Анастасия ТИХАНОВИЧ, Алексей ХЛЕСТОВ, Саша НЕМО и Александр ВОРОНИЩЕ, Денис ДУДИНСКИЙ, Катерина РАЕЦКАЯ, Андрей МАКАЁНОК, проект «VAL» (Беларусь),
Тина КАРОЛЬ (Украина),
Томас АНДЕРС (Германия), Вахтанг КИКАБИДЗЕ, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии «АРСИАНИ» (Грузия), Alekss SILVERS (Латвия), другие.
|1, 4 сектор – 55.00*, 80.00, 95.00 рублей, 2, 3 сектор – 110.00, 125.00 рублей,
5, 10 сектор – 45.00, 70.00, 85.00 рублей, 6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей,
7 сектор – 85.00 рублей, 8 сектор – 50.00 рублей.
Программа фестиваля «Славянский базар в Витебске-2020»
21 ИЮЛЯ, вторник
|18.00
|КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза КВН 12+
«СТАНЦИЯ СПОРТИВНАЯ», «БОРЦЫ. СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ», «НАТЕ», «НАПОЛЕОН ДИНАМИТ», «ДОКТОР ХАУСС»
с участием команды «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ»
|1, 4 сектор – 35.00, 45.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,
5, 10 сектор – 20.00, 35.00 рублей, 6, 9 сектор – 35.00 рублей,
|22.00
|Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ» 12+
|1, 4 сектор – 45.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,
5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 70.00 рублей,
7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 45.00 рублей.
* стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости
Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» – Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятий фестиваля.
Официальный сайт www.fest-sbv.by
ИНФОлиния + 375 (212) 67-22-92
Билетные операторы: www.ticketpro.by и www.kvitki.by
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