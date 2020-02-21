В Витебске началась продажа билетов на концерты «Славянского базара»

Редакция
Культура

Началась реализация билетов на концерты XXVIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

«Славянский базар в Витебске-2020» — полная программа и афиша фестиваля

Первые билеты на «Славянский базар в Витебске-2020» поступят в продажу 21 февраля

Фото: БелТА

Билеты Славянский базар

Фото: БелТА

На снимке: генеральный директор Центра культуры «Витебск» и Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий поздравляет обладателя первых билетов Виктора Шлапокова. Фото: БелТА

Билеты Славянский базар

Фото: БелТА

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