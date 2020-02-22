В Докшицах на охоте застрелили бизнесмена. Под подозрением — глава района

В Докшицком районе погиб бизнесмен Валерий Янчак. Он директор строительной компании «ЯВГ-сервис». Валерию Янчаку было 37 лет.



Обстоятельства гибели пока неизвестны. Но родственники Янчака говорят, что трагедия произошла на охоте, а в бизнесмена случайно выстрелил председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук.

О трагедии сообщил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Информацию о трагической гибели бизнесмена «Нашей Ниве» подтвердили его жена и племянница.

При этом председатель райисполкома не задержан. Изданию удалось связаться с Пинчуком. Однако он отказался говорить на эту тему в категорической форме.

Родственники погибшего тоже пока особых фактов не сообщают, лишь дали такой комментарий:

«Вся семья в шоке, никто не ожидал такого результата. Сейчас все в доме матери Валерия, там при ней дежурит скорая», — рассказала теща Андрея Янчака, родного брата погибшего.

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