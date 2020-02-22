Монстр-трак появился на вооружении витебских спасателей

Мощный вездеход появится на вооружении витебских спасателей. Кроме того, арсенал дополнили оборудованием и специальной техникой.

— Техника и оборудование необходимы для предупреждения и ликвидации негативных последствий паводков, для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ по эвакуации населения и материальных ценностей, мониторинга обстановки, — сообщил начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин. — На это выделено более 450 тысяч евро в ходе реализации международного проекта по программе Европейского инструмента соседства Латвия — Литва — Беларусь.

Представители пожарно-спасательного департамента при Министерстве внутренних дел Литовской Республики и Государственной пожарно-спасательной службы Латвии прибыли на Витебщину, сообщают «Витебские вести». Совместно с белорусскими коллегами они обсуждали вопросы осуществления закупок, а также порядок учебы в филиале Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, который был определен как лучшая площадка для обучения. Это вторая встреча сторон, первая проходила осенью 2019 года в Резекне.

Планируется, что в этом году в Витебской области будут проведены оперативно-тактические учения. В их рамках будет отработано взаимодействие спасателей Латвийской Республики и Витебской области по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением населенных пунктов в пойме реки Западная Двина.

— Цель данного международного проекта — повысить боеготовность спасателей, обеспечить совместное и заблаговременное реагирование в случае угрозы паводка на территории трансграничного региона, — отметил заместитель командира Латгальской региональной бригады Валдис Страуме. — Это не первое подобное взаимодействие с белорусской стороной, ряд других проектов уже завершены. В данный момент к реализации готовится еще один.

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