Посмотрите на что способны витебские спасатели, чтобы обеспечить нашу безопасность

С 17 по 20 февраля по всей стране пройдут масштабные и яркие мероприятия в рамках финального этапа акции «Безопасность – в каждый дом».

В рамках завершения республиканской акции на территории Витебской области спасатели проводят увлекательные мероприятия с концертными программами, которые направлены на повышение культуры безопасности жизнедеятельности человека.

Яркие мероприятия продолжаться до 1 марта, сообщает МЧС. Спасатели предложат жителям каждого региона Витебска поучаствовать в работе интерактивных площадок, в тематических программах и интеллектуальных играх для детей и взрослых по ОБЖ, экскурсиях и других профилактических мероприятиях.

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