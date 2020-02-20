Температура в Витебске снова достигла рекордных отметок

17 и 18 февраля запомнятся людям Витебска рекордно теплой погодой. Столбик термометра в эти дни подымался до +8,3 °C.

По данным метеорологов, 17 февраля был побит суточный рекорд в +4,9 °C, установленный в 2002 году, а 18 февраля — рекорд 1995 года, когда воздух прогрелся до +3,8 °C.

На сегодняшний день среднемесячная температура уже превышает норму на +6,2 °C. Если такая теплая погода сохранится до конца месяца, то вполне вероятно, что будет побит абсолютный рекорд максимума температуры для февраля, установленный 25 числа в 1990 году — +10,9 °C, сообщают Народные новости Витебска.

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