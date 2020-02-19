В Витебске задержан вооруженный рецидивист из России

Подразделением ГУБОПиК МВД по Витебской области совместно с ОМОН вчера, 18 февраля, в Витебске задержан 51-летний уроженец России, который при себе имел огнестрельное оружие.

По предварительной информации, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное нарезное оружие – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм 1934 года выпуска. Приобретено оружие было с дальнейшей целью его использования для совершения преступлений.

Задержанный ранее неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает «Витьбичи».

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