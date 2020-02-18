В Витебске 84-летняя пенсионерка скончалась от ожогов, полученных при пожаре

В Витебске 84-летняя пенсионерка скончалась в больнице от полученных ожогов на пожаре в квартире по улице Правды в Витебске. Об этом сообщили в областном МЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре 16 февраля в около 11 часов утра. По прибытии к месту пожара в квартире, расположенной на четвёртом этаже жилого дома, горения не наблюдалось.
На полу в комнате спасатели обнаружили 84-летнюю хозяйку квартиры. Она была передана бригаде скорой медицинской помощи и госпитализирована.
Как выяснилось позже, сосед, почувствовав запах дыма, вошёл в квартиру через незапертую входную дверь и при помощи ведра воды потушил тлеющий диван, хозяйка жилища лежала на полу с признаками ожогов, после чего мужчина вызвал спасателей и скорую помощь.
От полученных ожогов пенсионерка скончалась в учреждении здравоохранения, сообщили в МЧС.
В результате пожара в комнате повреждён диван, а также постельные принадлежности. По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.
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