Бездомный сгорел в подвале многоэтажки в Витебске

В подвале одной из многоэтажек Витебска спасатели ликвидировали пожар и обнаружили труп мужчины.

Трагедия произошла 31 января. В 18-53 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в подвале многоквартирного дома по улице 4-ой Тираспольской, сообщили в МЧС.

По прибытии к месту пожара подразделений МЧС наблюдалось задымление в подъезде пятиэтажного жилого дома.

Спасателями в ходе проведения разведки было обнаружено загорание в подвале одной из секций дома. В ходе тушения работниками МЧС звена газодымозащитной службы на полу был обнаружен труп мужчины.

Спасители экстренно эвакуировали нескольких жителей подъезда, а пожар ликвидировали.

По предварительной информации, доступ в подвал ограничен не был и туда проник бездомный.

В результате пожара в подвале уничтожена ветошь, поврежден утеплитель на трубах отопления, закопчены стены и перекрытия.

По данному факту продолжаются проверочные действия, причина пожара выясняется. Личность погибшего устанавливается.

В Орше сгорела квартира. Женщину и её дочь удалось спасти (фото)

В Оршанском районе пенсионер чуть не сгорел по неосторожности

В Чашникском районе пенсионер сгорел из-за сигареты