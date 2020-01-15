В Оршанском районе пенсионер чуть не сгорел по неосторожности

14 января 2020 года во второй половине дня поступило сообщение о пожаре в деревне Степково Оршанского района.

Хозяина дома 1941-го года рождения по прибытию спасательной группы в доме не было. Его вывел бдительный сосед, обративший внимание на сильную задымленность близлежащего дома. После того как мужчины вышли на улицу, потерпевшего забрала скорая помощь с целью госпитализации в Оршанской центральной городской больнице, сообщает МЧС Беларуси.

Пожар, в результате которого пострадали небольшой участок пола (1 кв. м.) и одеяло, удалось ликвидировать за пару минут.

Предполагается, что возгорание возникло при неосторожном обращении с огнем хозяином дома.