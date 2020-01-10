В Чашникском районе пенсионер сгорел из-за сигареты

Ночью 10 января в деревне Митьковцы Чашникского района сгорел дом. Хозяин погиб.

Около часа ночи подразделение МЧС предприняло действия по тушению пожара. Наблюдалось открытое горение дома, произошло частичное обрушение кровли. В ходе тушения пожара под слоем обрушившихся конструкций спасателями был обнаружен труп мужчины 1957 года рождения, сообщает Витебское областное управление МЧС.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.