В Орше сгорела квартира. Женщину и её дочь удалось спасти (фото)

16 января около 15-00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Мира в Орше.

Когда спасатели прибыли на место вызова, наблюдалось сильное задымление из окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома, сообщили в областном МЧС.

Хозяйка, 1972 года рождения, проживает в квартире одна, на момент возникновения пожара находилась в квартире. Квартиру покинула самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Работниками МЧС с использованием маски на пострадавшего спасены два человека с пятого этажа: женщина, 1984 года рождения и её дочь, 2009 года рождения, ученица 4-го класса. Самостоятельно выйти из квартиры не смогли из-за сильного задымления в подъезде.

Также с третьего этажа спасателями было эвакуировано 4 человека.

Пожар был локализован и ликвидирован.

В результате пожара в комнате уничтожены постельные принадлежности, повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.

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