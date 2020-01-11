При пожаре В Шумилинском районе спасли пенсионерку и ее сына инвалида

10 января пожар охватил дом в д. Польковичи Шумилинского района.

В доме находились 81-летняя женщина и ее сын инвалид I группы. Соседи вывели потерпевших из дома до прибытия спасательных служб.

Как сообщает МЧС, https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/293505/ ,в результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество. Хозяйка дома сообщает, что проживать вместе с сыном будет у дочери в этом же населенном пункте.

Тушение пожара. Фото vitebsk.mchs.gov.by/novosti/

Причина пожара пока не установлена.