Женщина погибла на пожаре в Сенно

15 февраля около половины десятого вечера в службу спасения поступило сообщение о пожаре дома по Пролетарскому переулку в городе Сенно.

Когда на место прибыли подразделения МЧС наблюдалось открытое горение дома.

Как было установлено, в момент возгорания в доме находилась его 68-летняя пенсионерка.

В ходе тушения пожара и проведения разведки работниками МЧС в комнате обнаружен труп женщины. Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшей.

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