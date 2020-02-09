В Браславском районе во время пожара в доме погиб мужчина

7 февраля около половины девятого вечера в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Шемели Браславского района. Однако по прибытии на место, было установлено, что на самом деле пожар происходит в другой деревне — Кабоши.

Когда спасатели прибыли на место пожара, происходило открытое горение жилого дома. К тому моменту кровля дома обрушилась.

Спасатели потушили пожар. Под обрушившимися конструкциями спасители нашли труп хозяина дома, который на момент возникновения пожара находился в одной из комнат. Погибший мужчина 1963 года рождения проживал один, сообщили в МЧС.

Огнем в доме полностью уничтожены кровля, потолочные перекрытия и имущество.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяином жилища.

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