В одной из многоэтажек Витебска сгорела квартира

5 февраля около одиннадцати часов вечера произошел пожар в квартире по улице Чкалова в Витебске. Прибывшие подразделения МЧС наблюдали дым, который шел из окна квартиры на седьмом этаже в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, сообщили в областном МЧС.

Хозяин квартиры, 55 летний мужчина, обнаружен спасателями на полу в комнате. Ему одели маску и вынесли в безопасное место. Пострадавшего в пожаре приняла бригада скорой медицинской помощи. Мужчине поставлен диагноз «отравление продуктами горения», он госпитализирован.

Также спасатели эвакуировали из квартир 7 жильцов из вышерасположенных этажей, в том числе двое детей.

Пожар ликвидировали. Огнем в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

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