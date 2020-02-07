В Новополоцке рабочий упал с высоты

Днем 5 февраля в Новополоцке в результате падения с высоты 8 метров тяжело травмирован рабочий-кровельщик. Он был доставлен в больницу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

49-летний мужчина производил работы на крыше дошкольного учреждения в городе Новополоцк. В какой-то момент произошло неожиданное опрокидывание и падение подъемника. Таким образом, мужчина упал с высоты около 8м.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята служебная документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы.

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