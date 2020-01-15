В Витебске на мужчину упал потолок

15 января в районе полудня в МЧС поступила информация об обрушении потолочного перекрытия на Тракторном переулке города Витебска. По приезду спасателей выяснилось, что в одноэтажном кирпичном доме обвалился деревянный потолок, который зажал хозяина дома.

Точная причина произошедшего устанавливается. Предполагается, что пострадавший перфоратором демонтировал керамическую плитку со стен, что повлекло за собой обрушение потолка. Как следствие — мужчина оказался под завалом.

МЧС вытащили мужчину из под завала и передали бригаде скорой помощи. От госпитализации последний отказался.