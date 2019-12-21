В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту

21 декабря мужчина упал в вентиляционную шахту по ул. Горбачевского, д. 32 в г. Витебске, сообщили в пресс-служб МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 06-51. В 06-56 подразделение МЧС прибыло к месту случившегося. Было установлено, что в вентиляционной шахте девятиэтажного жилого дома на уровне шестого этажа находится мужчина, по предварительной информации, проживающий в этом доме.

Работниками МЧС мужчина был извлечен из вентиляционной шахты. После чего пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в УЗ «Витебская областная клиническая больница».

Обстоятельства произошедшего выясняются.