Коммерческая недвижимость в Витебске: рост цен и сделки на миллионы

На рынке коммерческой недвижимости Витебска продолжается активность, несмотря на летний сезон. В июле и августе 2025 года прошли несколько заметных аукционов.

Сразу два помещения на проспекте Строителей, которые годами не удавалось реализовать, нашли новых владельцев. Объекты площадью 177,7 и 132,6 кв. м были проданы за 197 и 155 тысяч рублей соответственно. В торгах участвовали девять претендентов, что позволило поднять стартовую стоимость в 1,4 раза.

Особое внимание привлекла котельная ОАО «Завод „ВИЗАС“» в Восточном промышленном узле. На первых торгах цена объекта выросла в четыре раза, но сделка не состоялась. Повторный аукцион завершился продажей — за 81 тысячу рублей.

Крупнейшей сделкой последних месяцев стала реализация производственно-складского комплекса на улице Петруся Бровки, 34. За объект, ранее принадлежавший ОАО «Витязь», заплатили почти 2,4 миллиона рублей. Лот включал шесть зданий 1980-х годов постройки, общей площадью около 2,8 тысячи кв. м, среди которых — административный корпус на 2,2 тысячи кв. м.

А вот с продажей недостроенной автобазы в районе Задвинье возникли сложности. Единственный участник торгов согласился на сумму 304,3 тысячи рублей, но отказался подписывать договор. Объект представляет собой здание площадью почти 5,8 тысячи кв. м и долю в земельном участке на 3,7 гектара. Стройка была заморожена ещё в 1990-е годы. Попытки реализовать её через ООО «Рынок Мичуринский» в 2016 году успеха не имели — компания впоследствии ликвидирована, а имущество перешло в коммунальную собственность.