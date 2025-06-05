«Синий дом» в Витебске вновь на ремонте

В Витебске стартовал очередной этап ремонта одного из самых узнаваемых зданий города — так называемого «синего дома», расположенного на центральном перекрестке. На время работ фасад временно покрыт штукатуркой и утеплительными панелями, что вызвало у горожан закономерный вопрос: останется ли ультрамариновый оттенок после обновления?

По словам первого заместителя управляющего — главного инженера ЖРЭТ Витебска Александра Набережнева, поводов для беспокойства нет:

«Синий цвет обязательно будет восстановлен. Мы начали текущий ремонт в конце мая, сейчас идут подготовительные этапы, и по его завершении здание вновь приобретет свой привычный вид. Завершить все работы планируем во второй половине июня».

В строительные леса сейчас заключена та часть фасада, которая выходит на торговый центр «Марко-Сити», выполненный в форме пирамиды. Как отметил специалист, обновление положительно скажется на внешнем облике дома, и он снова будет выглядеть как новый. Напомним, остановка общественного транспорта рядом с домом также носит название «Синий дом» — здание стало настоящим ориентиром для витебчан и гостей города.

Дом № 28 по улице Ленина был построен в 1973 году и быстро стал узнаваем благодаря яркому фасаду и центральному расположению. В 2009 году здание перекрасили в светлый цвет, однако жители восприняли это решение негативно. В 2022 году исторический облик был возвращен, что придало дому статус уникальной архитектурной детали городской среды и своеобразной туристической «изюминки».

Теперь, после завершения текущего ремонта, здание снова обретёт тот вид, который так полюбился горожанам.