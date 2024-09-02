В Витебске открылась первая в Беларуси начальная школа с детским садом

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В новом микрорайоне Билево в Витебске открылась первая в Беларуси начальная школа, которая объединяет под одной крышей детский сад и классы для учеников с первого по четвертый. Это современное образовательное учреждение, рассчитанное на 420 мест, занимает два этажа и предоставляет все необходимые условия для всестороннего развития детей.

Ученики могут пользоваться музыкальными, спортивными и тренажерными залами, бассейном, библиотекой, компьютерными классами, лингафонным кабинетом и другими ресурсами. В школе также создана безбарьерная среда: установлены пандусы, подъемник в бассейне и тактильная плитка.

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