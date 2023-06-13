В микрорайоне Билево планируется построить еще один детсад

Витебск
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В микрорайоне Билево построят еще один детсад, который планируют ввести в эксплуатацию со всем оборудованием для образовательного процесса в декабре.

Там будет около 30 групп детского сада, и классы начальной школы. Ведутся проектные работы по еще одному детскому саду в Билево-1 (на 230 – 250 мест), его планируется построить возле гипермаркета «Ганна».

Также на пересечении ул.33-Армии и генерала Ивановского этим летом планируется открыть новую парковую зону. На ее территории будут установлены скамейки.

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Витебск инфраструктура строительство
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