Детсад-школу в Чашникском районе продали на аукционе с 13 попытки

Витебская область
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Бывший образовательный комплекс в Чашникском районе был продан на аукционе с 13-й попытки. Отметим, что данный объект выставлялся на продажу с 2016 года. Новым владельцем комплекса стал индивидуальный предприниматель из Шумилинского района, который купил бывшую базовую школу за 235,2 беларуских рублей.

В состав лота вошла недвижимость общей площадью свыше 3,7 тыс. кв.м, в том числе два двухэтажных здания бывшей школы и интерната, возведенные в 1975-1976 годах, котельная, а также право 20-летней аренды земельного участка размером более 2,2 га.

По условиям аукциона недвижимость можно использовать под объект торговли, общественного питания или туристической инфраструктуры, создания швейного или деревообрабатывающего производства, а также реконструкции под жилье или организации личного подсобного хозяйства.

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