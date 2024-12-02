В Витебске построят аквапарк в районе парка 1000-летия

Аквапарк в Витебске Беларусь Витебск
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В Витебске, в районе парка 1000-летия, планируют построить аквапарк! Новый акватермальный комплекс появится рядом с будущей площадью флага и герба, где уже установлен флагшток. Об этом сообщил глава администрации Первомайского района Евгений Семенычев во время встречи с коллективом ООО «НПЦ «Европрибор».

Для реализации проекта инвесторы приобрели два производственных корпуса ОАО «Витязь», где уже ведутся работы по демонтажу. В 2025 году запланирована реконструкция этих зданий. Кроме того, инвесторы собираются выкупить еще одно производственное помещение. На этой территории разместится акватермальный комплекс, который дополнительно будет включать ресторан и гостиницу.

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аквапарк
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