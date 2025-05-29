На улицах Витебска появились современные трамваи с футуристичным дизайном

С 28 мая жители Витебска смогут наблюдать на улицах города новые трамваи производства BKM Holding — впервые с 2014 года трамвайный парк пополнился современными моделями.

Два бело-голубых вагона с обтекаемыми формами и вытянутыми передними частями сразу привлекают внимание своим внешним видом. Их дизайн напоминает транспортные средства из научно-фантастических фильмов и сильно отличается от привычных горожанам трамваев.

Больше места и комфорта

Новые трамваи длиннее прежних моделей на один метр и вмещают до 159 пассажиров, из которых 35 смогут разместиться сидя. Благодаря низкому полу и широким платформам, в салоне легко помещаются до трёх детских колясок. А встроенная система климат-контроля обеспечит комфортную температуру в любое время года — прохладу летом и тепло зимой.

Для водителей предусмотрена современная кабина с удобным управлением. Панели управления просты в использовании, а программное обеспечение можно обновлять по мере необходимости.

Обновление трамвайного парка: планы на будущее

Последний раз Витебск получал новые трамваи более десяти лет назад. Сейчас на маршруты ежедневно выходят чуть более 40 вагонов из почти 50 в наличии.

На первом этапе новые вагоны будут проходить тестирование на маршруте № 3, после чего для них определят постоянные направления движения.

Беспилотные технологии — в перспективе

Тем временем в Минске тоже ожидается обновление: до середины 2025 года в столицу поступят 20 новых трамваев модели Т811. В этих трамваях уже внедрены элементы беспилотного управления.

На текущем этапе речь идет о системе «Антисон», которая следит за состоянием водителя и помогает регулировать скорость в зависимости от маршрута. В будущем планируется увеличить уровень автоматизации, что позволит использовать вагоны полностью в автономном режиме.

Средний возраст минского подвижного состава составляет около 16 лет, и в ближайшие годы его продолжат активно обновлять. Состояние инфраструктуры и трамвайных путей уже готово к переходу на более современные решения.