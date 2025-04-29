Новые трамвайные маршруты в Новополоцке: что ждёт горожан

В Новополоцке планируют расширить трамвайную сеть — соответствующий проект уже разработан, и теперь его вынесли на общественное обсуждение. Если жители города поддержат инициативу, электротранспорт соединит отдалённые микрорайоны с центром, что заметно упростит жизнь местным жителям.

Два этапа модернизации

Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе трамвайные пути проложат по улицам Комсомольская, Заводской проезд и Молодёжная в направлении посёлка Полимировский. Длина нового участка составит около 3,7 км.

В рамках первого этапа появится:

шесть дополнительных остановок;

разворотное кольцо для трамваев;

помещение для отдыха водителей и контролёров.

Также потребуется переустройство инженерных коммуникаций — в частности, тепловых сетей, проложенных под землёй.

На улице Молодёжной рассматриваются два возможных решения по размещению рельсов:

справа от проезжей части, вдоль тротуара (при этом пешеходную зону немного сместят);

по центру дороги с обустройством платформ прямо на проезжей части.

Возможные маршруты второго этапа

На следующем этапе планируется развитие ещё двух маршрутов:

от предприятия «Нафтан» по улицам Энергетиков и Нефтепереработчиков до остановки «Подстанция»;

далее от «Подстанции» через улицы Монтажников, Партизанскую и Промышленную до завода «Полимир».

На новых участках уложат современные и прочные рельсы марки Р65 на железобетонных шпалах. Такая система считается надёжной, долговечной и устойчивой к высоким нагрузкам.

Почему проект важен

На сегодняшний день в Новополоцке действует лишь одна трамвайная линия, соединяющая центр с промышленной зоной вдоль улицы Комсомольская. Однако для города с развитой промышленностью этого явно недостаточно. Расширение сети решит сразу несколько задач:

Упростит путь на работу и обратно для тысяч горожан;

Снизит уровень загрязнения воздуха за счёт экологически чистого электротранспорта;

Создаст новые рабочие места как в строительной сфере, так и в обслуживании транспортной инфраструктуры.

Сегодня трамвай в Беларуси остался только в четырёх городах: Минске, Витебске, Мозыре и Новополоцке. Поэтому для Новополоцка развитие трамвайной сети имеет стратегическое значение — это шаг не только к решению транспортных проблем, но и к улучшению экологической ситуации в целом.