В Витебске трамвай сошёл с рельсов. Есть пострадавшие

По предварительной информации, трамвай под управлением женщины-водителя, при осуществлении въезда на разворотное кольцо, сошел с рельсов задней спаркой вагона трамвая.

В результате аварии водитель и находившаяся в салоне кондуктор 1968 года рождения были переданы медицинским работникам для осмотра. Трамвай получил значительные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что в апреле текущего года в Витебске трамвай сошел с рельсов и снес столб.