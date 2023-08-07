В Витебске трамвай сошёл с рельсов. Есть пострадавшие

ДТП
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По предварительной информации, трамвай под управлением женщины-водителя, при осуществлении въезда на разворотное кольцо, сошел с рельсов задней спаркой вагона трамвая.

В результате аварии водитель и находившаяся в салоне кондуктор 1968 года рождения были переданы медицинским работникам для осмотра. Трамвай получил значительные повреждения.

В Витебске трамвай сошёл с рельсов. Есть пострадавшие

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, что в апреле текущего года в Витебске трамвай сошел с рельсов и снес столб.

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дтп
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