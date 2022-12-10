ЧП в Витебске: с рельсов сошёл трамвай, пострадала пожилая пенсионерка

Витебск
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9 декабря в Витебске произошло ЧП: с рельсов сошёл трамвай, в результате которого пострадала 86-летняя пенсионерка.

Пожилая женщина была доставлена в областную больницу и после осмотра медицинскими работниками отпущена домой.

Уточняется, что рельсы и подвижной состав были исправны. Перед рейсом транспорт прошёл необходимую проверку.

Движение транспорта было оперативно восстановлено. Причины происшествия устанавливаются.

В связи с проведением дорожных работ в Витебске временно меняется движение двух трамвайных маршрутов

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