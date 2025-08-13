Изменения движения транспорта в Витебске 28 августа

28 августа 2025 года в Витебске в связи с проведением Крестного хода с 11:00 до 13:00 ожидаются временные ограничения движения всех видов транспорта. Ограничения коснутся следующих участков:

проспект Черняховского – от улицы Воинов-Интернационалистов до Московского проспекта;

улица Ленина – от Московского проспекта до остановочного пункта «Ратуша».

В этот период возможны изменения маршрутов общественного транспорта и отклонения от привычного расписания. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки, пользоваться альтернативными маршрутами и учитывать возможные задержки.