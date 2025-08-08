С 8 августа в Витебске изменится схема остановок городского транспорта у железнодорожного вокзала

С 8 августа в Витебске временно переносится место остановки автобусов и троллейбусов у железнодорожного вокзала. Теперь городской транспорт будет останавливаться на остановке «Железнодорожный вокзал», расположенной ближе к улице Кирова.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на Привокзальной площади — здесь планируется замена плиточного покрытия на остановочных площадках. На время реконструкции движение транспорта будет организовано по изменённой схеме, что позволит обеспечить безопасность пассажиров и оперативность ремонтных работ.

Точная дата возвращения к привычной схеме пока не определена — всё зависит от темпов выполнения работ.

Городские службы просят жителей и гостей Витебска учитывать новые условия при планировании маршрутов и закладывать дополнительное время на поездки.