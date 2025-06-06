В Витебске изменится остановка городского транспорта у железнодорожного вокзала

С 4 по 13 июня в Витебске временно изменится место посадки и высадки пассажиров городских автобусов и троллейбусов возле железнодорожного вокзала. Об этом сообщает сайт «Витебскоблавтотранс».

Изменения связаны с ремонтными работами на Привокзальной площади — здесь проводится замена плиточного покрытия на остановочных платформах. На время проведения работ автобусы и троллейбусы будут останавливаться на другом пункте — «Железнодорожный вокзал», который расположен ближе к самому зданию вокзала, по адресу улица Космонавтов, дом 8.

Пассажирам рекомендуется заранее учитывать изменения в схеме движения общественного транспорта и планировать маршрут с учетом временного переноса остановки.